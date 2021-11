Covid, quasi 7 milioni italiani ancora senza vaccino

Roma, 19 nov. (askanews) - Sono 6.708.713 gli italiani dai 12 anni in su che ancora non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino. Sono i dati della Struttura del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che evidenziano come le percentuali più alte di non vaccinati si riscontrino nelle fasce d'età di giovanissmi (12-19 anni) e degli adulti fra i 30 e i 49 anni.In particolare, fra gli over80 si registrano 208.362 non vaccinati, pari al 4,56% della popolazione di questa età; fra i 70 e i 79 anni i non vaccinati sono 431.797, pari al 7,17% del totale in questa fascia d'età; 717.632 non vaccinati hanno fra i 60 e i 69 anni (9,50% di questa popolazione); fra i 50 e i 59 anni si contano 1.178.137 persone senza vaccino (12,21%); fra i 40 e i 49 anni 1.382.150 non vaccinati, pari al 15,74% di questa fascia di popolazione. Analoga situazione fra i 30-39enni dove 1.037.076 non sono vaccinati (15,26%). Fra i 20 e i 29 anni i non vaccinati sono 611.137 (10,16%), mentre fra i 12 e i 19 anni sono 1.141.422, pari al 24,67% della popolazione di questa età.