Covid, quasi 19mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. 718 decessi

Roma, 9 apr. (askanews) - Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati registrati 18.938 nuovi casi di sars-cov-2: erano stati 17.221 ieri. 718 i decessi, cifra che comprende però, sottolinea il ministero, anche 250 vittime non segnalate ieri dalla Regione SIcilia.362.973 i tamponi effettuati con un tasso di positività che torna a salire al 5,2% , rispetto al 4,7% registrato ieri. Gli attualmente positivi sono 536.361, 504.612 si trovano in isolamento domiciliare, 28.146 i ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.603: 192 gli ingressi del giorno.