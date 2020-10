Covid: Puglia valuta obbligo mascherina all'aperto

(ANSA) - BARI, 03 OTT - L'uso della mascherina all'aperto "è un'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione proprio in queste ore, oggi i tecnici ci hanno consegnato il report settimanale, lo analizzeremo in giornata e valuteremo il da farsi". Lo spiega all'ANSA il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Quindi, dopo Calabria, Sicilia, Campania e Lazio, anche la Regione Puglia sta valutando di introdurre l'obbligo di mascherina all'aperto. L'aumento dei contagi di coronavirus è costante, la seconda ondata è ormai iniziata e con l'apertura delle scuole la situazione rischia di peggiorare rapidamente. Per questo motivo, anche la Puglia sta decidendo di allinearsi alle altre Regioni. (ANSA).