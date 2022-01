Covid, prof esentato dal vaccino perche' in sciopero della fame: "Ho aperto una crepa contro obbligo"

"E' il tredicesimo giorno di sciopero della fame. Non si tratta della mia fame ma della fame di giustizia e verita' del Paese. Non e' possibile che ci siano decine di migliaia di persone nel mondo della scuola e tra le forze dell'ordine allontanate dal lavoro per ragioni politiche e non sanitarie e che non ci sia nessun dibattito. Ho aperto una crepa nel muro dell'obbligo vaccinale: arrivando all'hub vaccinale in sciopero della fame, il medico ha ritenuto in scienza e coscienza di sospendere il trattamento. Tante persone si stanno unendo in uno sciopero di massa non violento, sia per opporsi a questi obblighi illegittimi sia per inceppare il sistema. Nel frattempo sono tornato a scuola ma non sanno dove mettermi. I mezzi violenti come il green pass prefigurano il tipo di societa' in cui vivremo e il green pass non e' altro che il vaccino contro il dissenso". Lo ha dichiarato, all'esterno del Senato, il prof. Davide Tutino, diventato un simbolo della battaglia contro il green pass.