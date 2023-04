Covid, per la prima volta mortalità in Ue non è in eccesso

(ANSA) - BRUXELLES, 18 APR - Per la prima volta dal febbraio 2020, il periodo precedente alla pandemia di Covid, non si è registrato un eccesso di mortalità nell'Ue. Lo stima Eurostat. A febbraio 2023 l'indicatore è sceso al di sotto della linea di base (-2% rispetto alla media di decessi per lo stesso periodo nel 2016-2019). Per un confronto, a febbraio 2022 il tasso di mortalità in eccesso era stato dell'8% e del 6% nel febbraio 2021. In Italia l'eccesso di mortalità a febbraio 2023 sale dello 0,8%, dopo il -4,7% di gennaio. L'eccesso di mortalità si riferisce al numero di decessi per tutte le cause misurati durante una crisi. (ANSA).