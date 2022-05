Covid, premio alle buone pratiche delle Forze dell'ordine in pandemia

"Dare luce in un momento di difficolta' nel Paese", questa l'idea dietro al Premio Buone Pratiche ideato da NewsRemind, in collaborazione con il Parlamento Europeo - Ufficio Italia e l'Osservatorio Internazionale Buone Pratiche. Negli uffici della sede italiana del Parlamento europeo a Roma e' stato premiato tra gli altri il capo della polizia Lamberto Giannini, che ha commentato: "Un premio importante, una grandissima soddisfazione arrivata a me ma a tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato. E' importante fare il proprio dovere ma avere valori etici da mettere al servizio dei cittadini. Ci e' servito in questo periodo in cui dovevamo far rispettare la legalita' in un momento cosi' drammatico come quello della pandemia".