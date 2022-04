Covid: più contagi ma nessun morto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - Nessun decesso ma contagi di nuovo in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 999 casi confermati di positività al Covid (+ 538), di cui 873 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.267 tamponi per un tasso di positività del 30%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (- 1), mentre quelli in area medica sono 318 (+ 7); 30.531 i casi di isolamento domiciliare (-76). (ANSA).