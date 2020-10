Covid, Pesaro annulla mercatini Natale

(ANSA) - PESARO, 29 OTT - Il Comune di Pesaro, una delle città più colpite nella prima ondata della pandemia, ridimensiona le manifestazioni del Natale: non ci saranno i mercatini in piazza del Popolo, annullati anche spettacoli e attività di intrattenimento. "Sarà un Natale diverso, ma non perso» assicura il sindaco Matteo Ricci. "La città sarà comunque illuminata, decorata e allestita con luminarie, albero e altro - annuncia -. Negli ultimi anni il periodo natalizio è diventato un elemento di grande attrazione per Pesaro e per tutto il territorio. Dopo aver annullato la manifestazione di Candele a Candelara, abbiamo deciso di revocare tutte le attività che creino assembramenti nel centro storico come i tipici mercatini, la pista di ghiaccio e le varie aree spettacoli". Non una scelta semplice, ma necessaria: "presa a malincuore, ma con responsabilità nel periodo delicato che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid-19". (ANSA).