Covid: pediatri Lazio, in scuole servono purificatori d'aria

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "È necessario e impellente dotare le scuole di purificatori in grado di filtrare l'aria in classe: bambini e ragazzi non possono stare seduti per ore, esposti al freddo. Peraltro, una febbre o una bronchite di questi tempi, complicano di gran lunga la diagnosi a causa del Coronavirus, con un impatto più complesso e ansiogeno per chi si ammala, per le famiglie e per il contesto sociale". E' quanto chiede Patrizio Veronelli, segretario della Confederazione italiana pediatri Cipe del Lazio. "Siamo in pieno inverno e, oltre a dover fronteggiare il rialzo della curva del Covid, nei nostri studi pediatrici vediamo aumentare bronchiti e malattie acute dell'apparato respiratorio. Abbiamo assistito allo spreco di denaro pubblico per l'acquisto dei banchi a rotelle: ora si passi a tutelare la salute in maniera efficace, attraverso la fornitura di dispositivi necessari ad elevare il grado di sicurezza nell'ambito fondamentale della scuola" aggiunge Veronelli. (ANSA).