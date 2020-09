Covid: Orune in semi-lockdown, chiusi bar e ristoranti h24. Tamponi a tappetto

Quasi un nuovo lockdown a Orune, paese di circa 2.300 abitanti in provincia di Nuoro. L'impennata di contagi da Covid-19, con 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria, ha convinto il Comune e la Prefettura di Nuoro a prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus. Bar e ristoranti resteranno chiusi in via precauzionale per tutto il giorno, mentre i cittadini sono invitati ad uscire dal paese solo in caso di comprovata necessità.

Allevatori e agricoltori potranno spostarsi per lavoro nelle loro aziende, ma in mumero non superiore a uno. L'ordinanza con le nuove prescrizioni verrà firmata dal sindaco Pietro Deiana nelle prossime ore. L'aumento dei casi aveva già portato il primo cittadino a rinviare l'apertura delle scuole al 5 ottobre (le lezioni in Sardegna sono riprese ufficialmente oggi). L'ordinanza, a quanto si è appreso sarà in vigore fino al 5 ottobre.

Il prefetto di Nuoro Luca Rotondi ha concordato il potenziamento delle attività di controllo con tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza. E' stato poi confermato l'arrivo a Orune, da Cagliari, della task force dell'Ats che effettuerà tamponi a tappeto sulla popolazione, così come richiesto dal sindaco. Dagli esiti dello screening dipenderà l'allentamento o l'inasprimento delle misure anti contagi.