Covid:oltre 200 sanitari senza vaccino riammessi in Trentino

YNN (ANSA) - TRENTO, 02 NOV - In Trentino sono stati reintegrati più di 200 i professionisti sanitari non vaccinati. Si tratta di 54 medici, di cui sette odontoiatri, e di 160 infermieri, di cui una settantina lavora nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) e una ventina nelle Rsa, "con una parte abbastanza significativa di pensionati - spiega all'ANSA Daniel Pedrotti, presidente dell'Ordine degli infermieri - e una parte residuale di personale delle strutture private convenzionate e di liberi professionisti". Dei medici "pochissimi lavorano nell'Apss o nella medicina generale", dice Marco Ioppi, presidente dell'Ordine dei medici. "In Trentino non è stato raggiunto l'obiettivo di aumentare il numero di medici che lavorano nel sistema sanitario. Sembra invece una sorta di premio per chi ha deciso di non vaccinarsi; premio che in realtà avrebbero dovuto ricevere i medici rimasti sul campo", afferma. Sia Ioppi, sia Pedrotti sottolineano come la posizione del personale sanitario che ha scelto di non vaccinarsi sia "antiscientifica e antideontologica". "Per noi - sottolinea Pedrotti - la vaccinazione è un dovere per tutelare le persone anziane e fragili". Il presidente dell'Ordine degli infermieri sottolinea anche un clima "di non serenità" nei reparti. "Potrebbero svilupparsi delle tensioni - dice - perché ci sono infermieri che hanno lavorato con abnegazione e professionalità in questi mesi, addossandosi turni e responsabilità anche per chi era stato sospeso". Capitolo mascherina in ospedali e Rsa, per cui è stata confermata l'obbligatorietà fino al 31 dicembre. "Come gli asiatici - riflette Ioppi - dovremmo imparare a continuare a usare questo dispositivo di protezione individuale non solo negli ospedali, ma anche nei luoghi chiusi e affollati". "Un atto dovuto", lo definisce Pedrotti, aggiungendo che "è un sistema che eviterà non solo la diffusione del Covid-19, ma anche quella dell'influenza che probabilmente tornerà a colpire nelle prossime settimane". (ANSA).