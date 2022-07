Covid oggi Italia, 86.067 contagi e 157 morti: bollettino 20 luglio

(Adnkronos) - Sono 86.067 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 380.121 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,6%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 410 in totale mentre aumentano i ricoveri ordinari, 62 in più e 11.037 in totale.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 7.152 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri si sono registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.059 tamponi molecolari e 34.694 antigenici con un tasso di positività al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.503.

I ricoverati sono 1.074, 15 in più di ieri, 71 le terapie intensive occupate e 4.400 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 3.503. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.161 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.207 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.135 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 535 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 732 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 2.131 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 836 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 181 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA - Sono 2.659 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti in provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.527 tamponi. In isolamento domiciliare 39.990 persone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 170, 4 in meno di ieri.

LOMBARDIA - Sono 11.218 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti per un totale da inizio pandemia di 41.185 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 48.746 tamponi con un tasso di positività del 23%. Negli ospedali lombardi i ricoverati sono 1.573, 30 in più da ieri, e in terapia intensiva 39, uno in più da ieri. In provincia di Milano i nuovi casi sono 3.437, di cui 1.256 a Milano città, a Bergamo 1.066, a Brescia 1.387, a Como 625, a Cremona 508, a Lecco 343, a Lodi 261, a Mantova 590, a Monza e Brianza 965, a Pavia 742, a Sondrio 122 e a Varese 1.069.

ABRUZZO - Sono 2.591 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti che porta il totale a 3.422 da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 1.780 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.537 tamponi molecolari e 9.432 test antigenici.

I ricoverati sono 285, 4 in meno rispetto a ieri, in ospedale in area medica; 10 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 99.564 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+447 rispetto a ieri), 138377 in provincia di Chieti (+757), 111766 in provincia di Pescara (+558), 117213 in provincia di Teramo (+678), 9983 fuori regione (+79) e 6601 (+69) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 7.503 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 27 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.453 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 30,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 43, 3 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.714, 35 rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.359 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 1.003, Modena a 967, poi, Ferrara a 871, Parma a 853, Rimini a 766, Ravenna a 737; quindi Cesena a 432 e Forlì a 342. Da ieri sono guarite 5.315 persone.

BASILICATA - Sono 840 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.733 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Il numero giornaliero più elevato di nuovi casi è stato rilevato a Matera a 94 e Potenza a 88. Nello stesso report sono state registrate 721 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 106, 2 in più da ieri, di cui nessuno in terapia intensiva: 41 nell'ospedale di Potenza; 65 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.921.