Covid oggi Italia, 77.029 contagi e 229 morti: bollettino 6 febbraio

(Adnkronos) - Sono 77.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 229 morti. Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva, 20 in più da ieri, per un totale di 1.431, mentre calano i ricoverati con sintomi che sono 18.498, 117 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 686.544 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività all'11,2%. Dall'inizio dell'emergenza sono 11.621.736 i contagiati dal Covid-19, mentre salgono a 148.771 le vittime. I guariti salgono a 9.399.717, 134.009 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 2.073.248 i positivi in Italia, 55.295 in meno di ieri. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.554 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.460 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 9,84%. Sono stati, inoltre, 11.519 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.115 casi (9.68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 471. In isolamento 46.881 persone. PUGLIA - Sono 5.146 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 febbraio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.801 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 1.447; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 518; Provincia di Foggia: 740; Provincia di Lecce: 1.317; Provincia di Taranto: 652; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 22. Le persone attualmente positive sono 105.942. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 751. In terapia intensiva, invece, 70 malati. CALABRIA - Sono 1.856 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti. Da inizio pandemia i decessi sono stati 1.944. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.979 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 262. In calo di 10 unità i ricoveri che in totale sono stati 368, mentre crescono di 3 le terapie intensive occupate, in tutto 26. TOSCANA - Sono 5.683 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio. Si registrano inoltre altri 27 morti. 784.216 i casi di positività al Coronavirus nella regione, dei nuovi contagi 2.632 sono stati confermati con tampone molecolare e 3.051 da test rapido antigenico, lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei nuovi positivi è di 35 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 27 decessi: 18 uomini e 9 donne con un'età media di 84,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Siena, 1 fuori Toscana. I guariti crescono del 1% e raggiungono quota 653.389 (83,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.131 tamponi molecolari e 36.841 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 8.870 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 122.390, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.384 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (6 in più). EMILIA ROMAGNA - Sono 7.447 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.099 tamponi, di cui 28.677 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 16,8%. Dall'inizio della pandemi i decessi in regione sono stati 15.321. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia Romagna sono 143, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.413, 3 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.380 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 1.080, Modena a 998, Rimini a 765 e Ravenna a 701. Seguono poi, Parma a 671, Ferrara a 659 e Cesena a 409. In isolamento a casa 153.129 persone. Da ieri sono guarite 29.578 persone. SARDEGNA - Sono 2.856 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.908 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31, uno in più da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 361, sei in meno da ieri. In isolamento domiciliare 27.778 persone. LAZIO - Sono 8.483 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.679 tamponi molecolari e 62.584 antigenici con un tasso di positività al 10,7%. I ricoverati sono 2.060, uno in meno da ieri, 196 le terapie intensive, una in più da ieri, e 8.109 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.917. "Da remoto e in isolamento voglio ricordare l'importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l'avessero fatta - sottolinea D'Amato, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi -. Non bisogna perdere tempo, il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male". L'assessore ricorda poi che "prosegue il trend in discesa, per il secondo giorno di seguito sotto i 10mila casi e sono 3mila i casi in meno rispetto a domenica della scorsa settimana". "Rispetto al 6 febbraio dello scorso anno ci sono 213 ricoveri in meno in area medica, 74 in meno in terapia intensiva e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione" sottolinea D'amato. Questi i casi registrati a Roma suddivisi per Asl. Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e un decesso. Asl Roma 2: sono 1.382 i nuovi casi e un decesso. Asl Roma 3: sono 1.304 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 399 i nuovi casi e un decesso. Asl Roma 5: sono 809 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 1.129 i nuovi casi e un decesso. Nelle province si registrano 2.229 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 713 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 171 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 472 i nuovi casi. CAMPANIA - Sono 7.995 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 78 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.344 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.