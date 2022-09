Covid oggi Italia, 22.265 contagi e 43 morti: bollettino 24 settembre

(Adnkronos) - Sono 22.265 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,6%. Le terapie occupate sono 126, otto in meno di ieri, mentre i ricoverati sono 3.293, venti in meno di ieri.

LAZIO - Sono 1.966 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.770 tamponi molecolari e 10.081 tamponi antigenici con un tasso di positività del 15,2%. I ricoverati sono 335 i ricoverati (+6), 25 le persone nelle terapie intensive (-1) e 1.184 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 945.

In particolare nella Asl Roma 1 sono 329 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 385 i nuovi casi e nessun decesso. Nelal Asl Roma 3 sono 231 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 105 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5 sono 136 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6 sono 168 i nuovi casi e nessun decesso.

Nelle province si registrano 612 nuovi casi. Nel dettaglio nella Asl di Frosinone sono 226 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 203 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 87 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 96 i nuovi casi e nessun decesso.

SARDEGNA - Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 50, uno in meno di ieri. In isolamento a casa 3.969 persone.

LOMBARDIA - Sono 4.081 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti per un totale di 42.489 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.644 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,9%.

I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 455, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 8. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.045. A Bergamo 432, a Brescia 599, a Como 311, a Cremona 134, a Lecco 156, a Lodi 92, a Mantova 229, a Monza e Brianza 276, a Pavia 194, a Sondrio 140 e a Varese 381.

EMILIA - Sono 1.561 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.552 tamponi, di cui 4.292 molecolari con un tasso di positività del 16,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 20 come ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 569, 14 in meno rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 261 nuovi casi, seguita da Modena a 212 e Reggio Emilia a 189; poi Parma a 175, Rimini a 139 e Ferrara a 137; quindi Ravenna a 135, Forlì a 100, Cesena a 97 e Piacenza a 86; infine il Circondario Imolese con 30. In isolamento domiciliare 16.066 persone. Da ieri sono guarite 1.180 persone.

BASILICATA - Sono 133 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 settembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 754 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Nello stesso report sono state registrate 293 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 16 (-3) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 5 nell'ospedale di Potenza; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.581.

TOSCANA - Sono 1.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Dei nuovi casi, 168 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 949 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.396.439. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (403 persone) e raggiungono quota 1.303.132 (93,3% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 82.553 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 166 (5 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (stabili) si trovano in terapia intensiva.