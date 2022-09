Covid oggi Italia, 20.503 contagi e 68 morti: bollettino 1 settembre

(Adnkronos) - Sono 20.503 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 68 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati tra antigenici e molecolari, sono 155.571 tamponi con un tasso di positività al 13,2%. in calo i ricoveri (-399) e le terapie intensive (-6)

I DATI DALLE REGIONI

Lazio - Sono 2.698 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.170 tamponi molecolari e 11.801 antigenici con un tasso di positività all'11,3%. I ricoverati sono 527, 11 in meno di ieri, 41 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 6.326 persone. I casi a Roma città sono a quota 816.

Lombardia - Sono 2.972 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 settembre in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I tamponi effettuati sono stati 22.609, per un tasso di positività del 13,1%. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 42.244. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 605, 28 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono invariati a 22. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 927 di cui 353 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 426, a Como 123, a Cremona 110, a Lecco 91, a Lodi 78, a Mantova 157, a Monza e Brianza 236, a Pavia 181, a Sondrio 53 e a Varese 227.

Emilia Romagna - Sono 1.657 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 1 settembre, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I casi sono stati individuati su un totale di 10.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.311 molecolari e 5.543 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+2 rispetto a ieri, +7,1%), l’età media è di 64,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 896 (-4 rispetto a ieri, -0,4%), età media 75,5 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,9 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 25.809 (-172). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 24.883 (-170), il 96,4% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.826 in più e raggiungono quota 1.779.358.

Toscana - Sono 933 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 settembre 2022, in Toscana e si registrano 5 decessi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stati eseguiti 1.042 tamponi molecolari e 7.195 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 277 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 88,4 anni.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.284.123 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.771, +0,2% rispetto a ieri. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Abruzzo - Sono 665 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 settembre 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri shoppingmode dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 540.255 nella Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti si attesta a 3.634. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 509.668 dimessi/guariti (+325 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.953 (+335 rispetto a ieri). Di questi, 130 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1034 tamponi molecolari (2.455.641 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.701 test antigenici (4.257.790). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sardegna - In Sardegna si registrano oggi, 1 settembre 2022, 423 ulteriori contagi covid (di cui 371 diagnosticati da antigenico). Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2859 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 ( - 2 ). 9858 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 563 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 46 anni e un uomo di 61, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 85 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente nella provincia di Oristano e in quella del Sud Sardegna.

Sicilia - Sono complessivamente 1.387, su 11.436 tamponi processati, i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Sicilia oggi, 1 settembre 2022. Gli attuali positivi nell'Isola sono 70.176 (601 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.979, mentre dei 9 decessi riportati oggi (12.112 dall'inizio dell'emergenza pandemica) tre si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 401, mentre si trovano in terapia intensiva 21 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 305 a Palermo, 245 a Catania, 282 a Messina, 110 a Ragusa, 102 a Trapani, 128 a Siracusa, 59 a Caltanissetta, 124 ad Agrigento e 32 a Enna.