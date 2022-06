Covid oggi Italia, 17.193 contagi e 79 morti: bollettino 2 giugno

(Adnkronos) - Sono 17.193 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 181.055 tamponi con un tasso di positività al 9,5%. In calo ricoveri con sintomi, meno 289 da ieri per un totale di 4.589, mentre crescono le terapie terapie intensive occupate di 3 unità per un totale di 226.

Sono 166.835 i morti e 17.457.950 le persone contagiate da inizio pandemia, mentre 655.900 sono le persone attualmente positive. I guariti toccano quota 16.635.215.

LAZIO - Sono 2.645 i contagi registrati oggi, 2 giugno, nel Lazio dove si riportano anche 5 morti. Nello specifico, secondo i dati Covid della regione, "oggi su 5.175 tamponi molecolari e 14.789 tamponi antigenici per un totale di 19.964 tamponi, si registrano 2.645 nuovi casi positivi (156), sono 5 i decessi (+3), 556 i ricoverati (-5), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.621”.

Ecco i casi nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 609 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 170 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 535 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 77 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 126 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

TOSCANA - In Toscana sono 1.061 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 giugno 2022, che portano il totale a 1.153.139 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.116.328 (96,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.384 tamponi molecolari e 9.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 1.819 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.715, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 247 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

L'età media dei 1.061 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 831 da test rapido antigenico). Sono 320.373 i casi complessivi ad oggi a Firenze (279 in più rispetto a ieri), 79.084 a Prato (74 in più), 92.284 a Pistoia (58 in più), 56.610 a Massa (53 in più), 120.954 a Lucca (115 in più), 132.520 a Pisa (140 in più), 102.498 a Livorno (100 in più), 105.091 ad Arezzo (81 in più), 81.406 a Siena (85 in più), 61.764 a Grosseto (76 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 424 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 395 nella Nord Ovest, 242 nella Sud est.

SARDEGNA - Sono 527 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto in provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 pari allo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 120, uno in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 13.201 persone. sono i casi di isolamento domiciliare.

ABRUZZO - "Sono 483 (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 406832. Dei positivi odierni, 375 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3330''. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

''Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 384659 dimessi/guariti (+828 rispetto a ieri).Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 18843 (-345 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 2198 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.168 pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 18668 (-330 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2310 tamponi molecolari (2333694 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3327 test antigenici (3750129).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.56 per cento''.

''Del totale dei casi positivi, 84544 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+107 rispetto a ieri), 115978 in provincia di Chieti (+149), 94125 in provincia di Pescara (+113), 100406 in provincia di Teramo (+87), 7949 fuori regione (+9) e 3830 (+18) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza''.

EMILIA ROMAGNA - Bollettino incompleto oggi per l'Emilia Romagna a causa, informa la Regione, di un ''disguido informatico". Da ieri i decessi sono stati 4. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.405 tamponi, di cui 6.775 molecolari e 4.630 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 25, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 745, 58 in meno rispetto a ieri. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.952''.