Covid oggi Italia, 1.197 contagi e 28 morti: bollettino 19 giugno

(Adnkronos) - Sono 1.197 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 19 giugno, della Protezione Civile con i dati, regione per regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 249.988 tamponi con un indice di positività allo 0,5%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi, 176 in meno, per un totale di 2.504 persone, e calano anche i ricoveri in terapia intensiva, 22 in meno, per un totale di 394 persone. I guariti sono 4.087, in tutto 4.035.692 da inizio pandemia. CALABRIA - Sono 111 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 giugno. Registrati inoltre altri due morti. 23 nuovi positivi sono migranti sbarcati a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. +225 i guariti, il totale dei decessi sale a 1.219. LAZIO - Sono 101 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 19 giugno. Registrato inoltre un altro morto. 60 i nuovi positivi a Roma. "Oggi nel Lazio, su quasi 9mila tamponi (+24) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi (-46) e un solo decesso 1 (-2). I ricoverati sono 320 (-17); i guariti 215, le terapie intensive sono 77 (stabili). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 60", sottolinea l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. FRIULI - Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 19 giugno. Registrato inoltre un morto, ma il decesso è avvenuto in precedenza. Su 4.061 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi (di cui 2 migranti/richiedenti asilo a Ts) con una percentuale di positività dello 0,32%. Sono inoltre 2.851 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,07%). Rimane una sola persona ricoverata nelle terapie intensive e anche negli altri reparti i ricoveri restano 4. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. EMILIA ROMAGNA - Sono 93 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino della Protezione Civile, regione per regione, di oggi, 19 giugno, . Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 24.222 tamponi con una percentuale di positività dello 0,4%. Da ieri i guariti sono stati 325. Da inizio pandemia i morti sono stati 13.245 nella Regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39, uno in meno rispetto a ieri, 233 quelli negli altri reparti Covid, 13 in meno. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under 40. In Emilia-Romagna, infatti, nei giorni scorsi si sono aperte, con finestre scaglionate, le prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, per i 30-39enni e per i 25-29enni. Da mercoledì, 16 giugno, agende aperte per i 20-24enni. Fino a oggi alle 14 sono state somministrate 3.414.472 dosi. PUGLIA - Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi, su 7.142 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 61 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Ieri i nuovi casi erano 106 su 6.893 test. Sono stati registrati 3 decessi, tutti nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani). Ieri i morti erano 4. In tutto hanno perso la vita 6.604 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.611.108 test. Sono 237.305 i pazienti guariti mentre ieri erano 236.813 (+492). I casi attualmente positivi sono 8.909 mentre ieri erano 9.343 (-434). I pazienti ricoverati sono 203 mentre ieri erano 225 (-22). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 252.818 così suddivisi: 95.067 nella provincia di Bari; 25.559 nella provincia di Bat; 19.700 nella provincia di Brindisi; 45.111 nella provincia di Foggia; 26.864 nella provincia di Lecce; 39.341 nella provincia di Taranto; 806 attribuiti a residenti fuori regione; 370 provincia di residenza non nota. BASILICATA - Sono 13 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. I nuovi casi su un totale di 693 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva ad Acerenza. I lucani guariti o negativizzati sono 91. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 35 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.488 dosi. Finora sono 267.081 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (48,3 per cento) e 141.885 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (25,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 408.966. I residenti in Basilicata sono 553.254. Per il miglioramento degli indicatori sanitari, da lunedì anche la Basilicata è in area bianca. TOSCANA - Sono 62 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. I nuovi contagi in Toscana portano a 243.809 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 62 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 39% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Oggi sono stati eseguiti 6.758 tamponi molecolari e 12.197 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.602 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.288, -5,2% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 233.679 (95,8% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 182 (7 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%), 38 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 2,7%). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 84 anni. MARCHE - Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2183 tamponi: 1179 nel percorso nuove diagnosi (di cui 492 screening con percorso Antigenico) e 1004 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 16 (4 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 7 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). ABRUZZO - Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 19 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.243 tamponi molecolari e 3.637 test antigenici. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 82 anni. In calo i ricoveri, che passano dai 53 di ieri ai 43 di oggi, uno in terapia intensiva. Da inizio pandemia i morti sono stati 2.509 nella Regione. I positivi al momento sono 1.256. Da ieri ci sono stati 50 guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi l'aquilano, 24 in più, seguono quella di Teramo, 6 in più, Chieti a 2 e il pescarese a uno. LOMBARDIA - Sono 183 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i ricoverati negli ospedali lombardi sono 402, in calo di 25 unità, mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati, 11 in meno di ieri. I morti sono stati 3, per un totale dall'inizio della pandemia di 33.751. SICILIA - Sono 183 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 19 giugno, della Protezione Civile con i dati regione per regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 265 i guariti nell'isola. I positivi al momento nella Regione sono 5. 615. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ragusa a 30, Trapani a 29, Caltanissetta a 27, Messina a 20, Agrigento a 19 e Palermo a 11. PIEMONTE - Sono 66 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 giugno. Nella tabella con i dati regione per regione si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 171. Gli attualmente positivi sono nella Regione 1.798. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 27, Alessandria e Asti, entrambe a 11, Novara a 8 e Cuneo a 4. VENETO - Sono 58 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 giugno. Nella tabella con i dati regione per regione si fa riferimento a un'altra vittima. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 157. I positivi al momento nella Regione sono 5.285. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Venezia a 19, Padova a 15, Treviso a 18, Verona a 8 e Vicenza a 6. LIGURIA - Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 8. Gli attualmente positivi nella Regione sono 291. Tra le province con un numero maggiore di nuovi casi Savona a 11, Genova a 3 e Imperia a 2.