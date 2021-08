(Adnkronos) - Sono 61 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 4.402 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 30, mentre sono 5 i pazienti in terapia intensiva con un ingresso del giorno. Attualmente i positivi sono in tutto 901, di cui 866 in isolamento domiciliare.