Covid, oggi 7.470 nuovi casi (2,93%) e 45 morti

Roma, 21 ago. (askanews) - E' di 7.470 nuovi casi (totale 4.478.691), 45 morti (totale 128.728), 1.959 attuali positivi (totale 133.421), 5.462 dimessi/guariti (totale 4.216.542) il bilancio della situazione della pandemia da Covid-19 di oggi in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute.Sono 40 i nuovi ingressi in terapia intensiva (in totale 466 i ricoverati); i ricoverati con sintomi sono 3.733 (+41 da ieri); 129.222 le persone in isolamento domiciliare.255.218 i nuovi tamponi effettuati rispetto a ieri: il tasso di positività si attesta così al 2,93%.