Covid, oggi 36.042 nuovi casi e 91 morti. Tasso cala al 13,6%

Roma, 14 mag. (askanews) - E' di 36.042 nuovi casi (totale 17.030.147), 91 morti (totale 165.182), -7.075 attuali positivi (totale 1.000.788), 43.318 dimessi/guariti (totale 15.864.177) il bilancio della situazione della pandemia da Covid-19 di oggi 14 maggio 2022 in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute.Rispetto a ieri (38.507 nuovi casi e 115 decessi) si contano 2.465 casi e 24 decessi in meno.Sono 40 i nuovi ingressi del giorno in terapia intensiva (340 in totale i ricoverati: -1 su ieri); i ricoverati con sintomi sono 7.650 (-257 su ieri); 992.798 le persone in isolamento domiciliare (-6.560 da ieri).Sono 263.747 i nuovi tamponi effettuati (-1.900 rispetto a ieri): il tasso di positività si attesta al 13,67% (ieri 14,5%).