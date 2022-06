Covid, oggi 22.527 contagiati e 47 morti

Roma, 4 giu. (askanews) - Sono 22.527 i contagiati dal coronavirus oggi in Italia. E' quanto evidenzia il bollettino reso noto dal Ministero della salute.Le vittime sono, invece, 47 mentre 28.948 sono i guariti. Si riscontrano anche - 7 terapie intensive e - 202 ricoveri con un totale di 188.996 tamponi eseguiti.Il tasso di positività è dell'11,9% (-1,4%). Per quanto riguarda, infine le dosi di vaccino sono state in totale 137.834.240 quelle somministrate.