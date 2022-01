Covid: oggi 137.147 contagiati e 377 morti

Roma, 29 gen. (askanews) - Sono 137.147 i contagiati risultati positivi al Covid nel nostro paese mentre i decessi sono stati, in totale 377. E' quanto fotografa il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute che parla anche di 141.230 guariti. In calo terapie intensive (-42) e ricoveri (-160).Questo mentre sono stati in tutto 999.490 i tamponi effettuati con un tasso di positività che è rimasto stabile al 13,7%.Sono ad oggi, invece, 126.998.074 le dosi di vaccino somministrate in totale.