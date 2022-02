Covid,i nuovi contagiati scendono a 77.029 e i decessi a 229

Roma, 6 feb. (askanews) - Sono 77.029 i nuovi contagiati da Covid in Italia, a fronte dei 93.157 di ieri.. Mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 229, a fronte dei 433 del giorno precedente. Lo attesta la pubblicazione del report quotidiano del ministero della Salute che indica anche come i tamponi effettuati sono stati 686.544, contro i 884.893 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all'11,2%, rispetto all'11,1% di ieri.Gli attualmente positivi risultano complessivamente 2.218.344 (-55.295). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.431 (9 in meno), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 18.498 (117 in meno) i dimessi/guariti sono 134.009, per un totale di 9.399.717 dall'inizio dell'epidemia.Le Regioni con il maggior incremento di contagi risultano essere la Lombardia (8.370), il Lazio (8.483) e la Campania (7.955).