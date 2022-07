Dalla quarantena light al tampone dopo 48 ore: tutte le nuove regole sul Covid

In Italia la nuova ondata di Covid-19 è al giro di boa, con il superamento del picco dei casi anche se i decessi segnano il record di 170.000 dall'inizio dell'epidemia. E' un quadro non semplice, quello dell'andamento della pandemia in questa estate 2022, con un'ondata cresciuta rapidamente e che altrettanto velocemente sembra spegnersi, mentre in alcuni Paesi europei, come Gran Bretagna e Germania, fa capolino una nuova sottovariante di Omicron, la BA.2.75, che in Italia non è al momento rilevata.

Nuove regole

Ma secondo quanto riporta La Stampa entro fine mese ci saranno nuove regole per contenere i contagi e gestire la pandemia Covid. Per il quotidiano torinese, sarebbe pronta una circolare del ministro della Salute Roberto Speranza con modifiche alle regole attuali. Il documento è stato consegnato nei giorni scorsi dalle Regioni al ministero della Salute.

La "quarantena light"

La più importante è la riduzione della durata dell'isolamento. Si uscirà subito con un solo test negativo e la durata minima sarà ridotta da 21 giorni (dopo si può uscire in assenza di sintomi da una settimana) a 15 giorni. Le Regioni chiedono che venga ridotta ancora fino a 10 giorni.

Tampone dopo 48 ore

C'è poi l’uscita di casa dopo un solo tampone negativo e 48 ore senza sintomi. Attualmente, in caso di positività, bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone. Se negativo, si può uscire. La nuova circolare cambia anche questa impostazione: chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo al test sarà subito libero.

Niente più quarantena per gli asintomatici

In autunno addio alla quarantena per gli asintomatici, ma con l’obbligo di indossare una mascherina Ffp2. Per i trasgressori, sorpresi senza mascherina, sanzioni sia penali che pecuniarie. Le sanzioni attuali prevedono l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5mila euro.