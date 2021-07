Covid: nuova impennata contagi in Sardegna e un decesso

(ANSA) - CAGLIARI, 25 LUG - Superata la soglie dei 60mila casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 324 nuovi casi, in forte aumento rispetto al dato delle ultime 24 ore, 285. Si registrano anche un decesso, un 78enne residente della Città metropolitana di Cagliari (1.497 in totale), mentre salgono lievemente i ricoveri ospedalieri: 53 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 10 in terapia intensiva (+1). Attualmente in Sardegna sono 3.255 le persone in isolamento domiciliare e 55.291 i guariti. (ANSA).