Covid: nessun nuovo decesso in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Non ci sono nuovi decessi in Lombardia per coronavirus e rimane quindi fermo a 16.801 il totale dei morti in regione dall'inizio della pandemia. Con 9.860 tamponi effettuati, ci sono 53 nuovi casi positivi, di cui 19 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologici. Rimangono invariati i posti letto occupati in terapia intensiva (17), aumentano quelli negli altri reparti (+5, 144). Dei nuovi casi, 22 sono in provincia di Milano, di cui 11 a Milano città , 8 a Bergamo, 7 a Brescia. Zero nuovi casi a Sondrio. (ANSA).