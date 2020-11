Covid: morta Gabriella Colombo, presidente onorario Damiani

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 30 NOV - È morta a causa del Covid Gabriella Colombo Damiani, presidente onorario della Maison di gioielli di Valenza (Alessandria). Era madre di Guido Grassi Damiani, attuale presidente dell'azienda. "È stata insieme al marito Damiano - si legge in una nota di Casa Damiani - volto e cuore pulsante della seconda generazione alla guida della Maison. Durante il loro cammino, nella vita come nel lavoro, i coniugi si sono completati a vicenda grazie alla loro passione comune per la gioielleria, alla voglia di "far bene" impresa e alla continua ricerca per l'innovazione: il laboratorio orafo di Valenza è così diventato una moderna azienda internazionale, sinonimo di eccellenza, stile e Made In Italy nel mondo. Proprio con questi profondi valori sono cresciuti i figli Silvia, Guido e Giorgio che ora guidano l'azienda di famiglia". Il contributo di Gabriella Colombo Damiani, "è stato fondamentale nella creazione e nella gestione della rete commerciale". Grazie a un suo disegno nel 1976 Damiani si era aggiudicata con 'Shark' un Diamonds International Award. (ANSA).