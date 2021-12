Covid, il medico di Casal Palocco lancia l'allarme: "Ci siamo riempiti di nuovo, gravi i no vax"

Il professore Paolo Onorati del Covid Hospital Casal Palocco specifica come i reparti siano quasi totalmente occupati da no vax e come l'incisivita' del Covid non sia assolutamente mutata se non per i vaccinati: "Quello che stiamo vedendo in questi giorni e' la famosa quarta ondata di Covid. I reparti si sono nuovamente riempiti di pazienti, di persone con questa infezione. La maggior parte delle persone gravi sono persone che non sono vaccinati per vari motivi, che non hanno completato il ciclo vaccinale o che non hanno proprio iniziato. Queste persone sono soprattutto ricoverate nelle terapie sub intensive e intensive" ha dichiarato il medico. ServizioDi Emanuele Valeri