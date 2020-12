Covid, Lopalco e Pesenti concordi: '2021 anno della svolta a partire dall'estate' 

"Il 2021, già in estate, potremo considerarlo l'anno della svolta. I vaccini ci aiuteranno a lasciare alle nostre spalle questo incubo". Ne è convinto Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore regionale alla Sanità della Puglia che, all'Adnkronos Salute, spiega di "guardare con ottimismo all'anno che sta arrivando".

Questo grazie soprattutto ai vaccini: "Gli elementi per confidare nel fatto che la vaccinazione possa mettere la parola fine alla pandemia ci sono tutti", dice. Ma proprio per questo serve, ora, avere un supplemento di attenzione nelle feste. "Davvero l'invito a tutti è al massimo della prudenza. Il fatto che persone che non si sono frequentate nelle scorse settimane o mesi si riuniscano al chiuso magari mangiando insieme è una opportunità di diffusione del contagio enorme. Serve un po' di (ulteriore) pazienza e prudenza".

Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell'Unità di crisi della Regione Lombardia per l'emergenza Covid. "Io penso proprio che nel 2021 vedremo le parole 'The end' sulla pandemia di Covid-19". E' stato un anno "difficile" alle prese con "questa immane catastrofe sanitaria". L'arrivo del vaccino mostra una luce, "sta succedendo qualcosa di grande", ammette Pesenti. "Speriamo che questa situazione di crisi finisca - dice lo specialista all'Adnkronos Salute - e che il 2021 così come il 2020 sia in grado di mostrare il meglio di noi. Se lo faremo, se continueremo a fare del nostro meglio, penso che finirà. Secondo me non dovremo aspettare moltissimo". Teniamo duro, è il messaggio, "e questa estate l'incubo finirà".