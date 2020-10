Covid: Lombardia cerca personale medico e sanitario

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Regione Lombardia cerca medici e infermieri e in generale personale sanitario per affrontare l'emergenza Covid. E per questo ha pubblicato due avvisi pubblici. Il primo è rivolto a medici (specializzati, specializzandi e laureati) che vogliano "prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Socio sanitari di Regione Lombardia" in modo da creare un elenco di chi è disponibile. Il secondo riguarda attività assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Sociosanitari della regione per creare un elenco di personale sanitario della dirigenza e dell'area del comparto aperto. "Se vuoi segnalare la tua disponibilità ad aiutare le Aziende e gli Enti Sanitari e Sociosanitari della Lombardia - si legge nel portale di Regione Lombardia -, invia la tua candidatura". La domanda di partecipazione può essere presentata, sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all'epidemia COVID-19, esclusivamente online, attraverso il sistema informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.servizirl.it . (ANSA).