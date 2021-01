Covid Italia, oltre 118mila le persone vaccinate

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Sono 118.554 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirussecondo gli ultimi dati aggiornati alle 00.59 del 4 gennaio pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Le donne vaccinate sono 71.104 mentre gli uomini sono 47.450. Tra le regioni al primo posto troviamo il Lazio (22.314 e il 48,7% di dosi somministrate su quelle consegnate). Seguono il Veneto (15.776), il Piemonte (12.604) e la Sicilia (11.636). Male la Lombardia con 3.126 persone vaccinate e il 3,9% di dosi somministrate su quelle consegnate. Le vaccinazioni hanno riguardato finora le categorie degli operatori sanitari sociosanitari (105.747), il personale non sanitario (6.173) e gli ospiti di strutture residenziali (6.634). "L'Italia è tra i primi Paesi Ue per vaccinazioni anti-Covid. Il modello italiano sta funzionando bene e sono fiducioso che le cose andranno ancora meglio tra qualche settimana" ha detto Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di 'Agorà'.