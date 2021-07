Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 10 luglio

(Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 10 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti all'indomani dei dati del monitoraggio sull'indice Rt che risale a 0.66 e lo stop al calo dell'incidenza dei casi. Il punto sui vaccini nelle singole regioni. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: Sono 205 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Da tabella risultano 3 morti da ieri. Da inizio pandemia i decessi totali sono stati 33.798 nella Regione. Su 35.138 tamponi eseguiti la percentuale di positivi è dello 0,58%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva, sono 37, 2 in più sul dato di ieri, in diminuzione invece i ricoverati in reparto che sono 121 ossia 6 in meno. Sono 176 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Registrati inoltre altri 3 morti. 115 i nuovi casi a Roma. "Oggi nel Lazio, su quasi 8mila tamponi (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 decessi. I ricoverati sono 131 (-4), i guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 115", riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Mantenere alta l'attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, e vaccinarsi", raccomanda. Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Sono quindi in lieve calo i nuovi casi a fronte di un aumento dei test. Piccolo anche l'aumento del numero dei guariti e pertanto gli attuali positivi calano leggermente. Continuo il calo dei ricoverati. Su 6.174 tamponi per l'infezione da Covid, i nuovi casi sono così ripartiti: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 44 su 5.875 test. In tutto i morti rimangono a quota 6.650. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. Sono 245.003 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.936 (+67). I casi attualmente positivi sono 2.110 mentre ieri erano 2.136 (-26). I pazienti ricoverati sono 87 mentre ieri erano 92 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.763 così suddivisi: 95.273 nella provincia di Bari; 25.613 nella provincia di Bat; 19.849 nella provincia di Brindisi; 45.201 nella provincia di Foggia; 27.063 nella provincia di Lecce; 39.573 nella Provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione; 374 provincia di residenza non nota. Sono 63 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Non si registra alcun decesso. 61 i casi confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico che portano il numero totale a 244.861 dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 236.445 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.429 tamponi molecolari e 4.431 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,6% è risultato positivo. Sono invece 4.242 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.528, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Sono 35 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%). Sono 192 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 152 i guariti. In totale nell'isola sono 3.547, 38 in più di ieri, e di questi 131 sono ricoverati in regime ordinario, 18 in terapia intensiva e 3.398 sono in isolamento domiciliare. Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.920 tamponi molecolari e 2.315 test rapidi antigenici. Oltre l'80% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Una ricovero in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 4. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.789. Risulta, inoltre, il contagio di una persona rientrata dal Sudafrica. Sono 43 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nessun altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.372 test rispetto al dato precedente. Da inizio pandemia sull'isola i decessi sono stati 1.492 in totale. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri: 36 sono i pazienti in area medica (+3 rispetto al report precedente) e uno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i guariti. In isolamento domiciliare 2.361 persone. Tra le province con il maggior numero di contagi Cagliari a 25, Sassari a 5 come Oristano e uno a Nuoro. Sono 96 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 20.320 tamponi con una percentuale di positività dello 0,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 21 nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna con 14, Reggio Emilia e Rimini entrambe con 12 casi. A seguire Modena con 7, Ravenna con 5 casi, Il Circondario Imolese e Cesena con 3 casi ciascuno, Ferrara con 2 e Forlì con 1 solo contagio. Sono 210 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Segnalato un morto, registrato ieri: il decesso è avvenuto in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 7.435 tamponi molecolari e 6.048 antigenici. I pazienti covid in terapia intensiva sono 15, negli altri reparti sono ricoverate 200 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.822 (+80), mentre i dimessi/guariti sono 411.385 (+128). Sono 157 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti: le vittime dall'inizio dell'epidemia di covid-19 rimangono 11.620. Gli attuali positivi sono 4.913 (+96), mentre i dimessi/guariti sono 409.755 (+61). Sono 26 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.400 tamponi molecolari e 3.129 quelli antigenici rapidi. Da ieri i guariti sono stati 16 nella Regione in cui al momento i positivi sono 155. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi La Spezia a 14, Genova a 6 e Savona a 4. Sono 33 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1 % di 22.580 tamponi eseguiti, di cui 18.845 antigenici. Dei 33 positivi, gli asintomatici sono 16 (48,5%). I casi sono così ripartiti: 6 screening, 17 contatti di caso, 10 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 33 popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 64 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 644. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.592.303 (+22.580 rispetto a ieri), di cui 1.813.166 risultati negativi. Il totale dei decessi rimane di 11.698. I pazienti guariti sono complessivamente 354.862 (+19 rispetto a ieri). Sono 37 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti: le vittime dall'inizio dell'epidemia di covid-19 rimangono 2.512. Gli attuali positivi sono 929 (+12), mentre i dimessi/guariti sono 71.696 (+11).