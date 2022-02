Covid: in Vda 2 bimbi su 3 senza prima dose vaccino, è record

(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - La Valle d'Aosta è la regione italiana con la maggior percentuale (il 66,51%) di bambini tra i 5 e gli 11 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid e che non risultano guariti dalla malattia negli ultimi 180 giorni. In base al report settimanale del governo, aggiornato a ieri mattina, sono 4.962. Sette giorni prima erano 223 in più (il 69,49%). Nella graduatoria con meno bambini under 12 immunizzati seguono Sicilia (61,91%), Marche (59,22%), Friuli Venezia Giulia (57,81%) e Liguria (57,53%). La media italiana è del 49,13%. Riguardo alla fascia d'età 12-19 anni, in Valle d'Aosta la quota scende all'8,7% (813 persone), migliore rispetto alla media italiana (9,27%). (ANSA).