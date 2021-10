Covid: in Russia 1.075 morti in 24 ore, ancora un record

(ANSA) - MOSCA, 23 OTT - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.075 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anticoronavirus. Nel Paese, si registra anche un nuovo picco di nuovi casi accertati di Covid: 37.678 nel corso dell'ultima giornata. Stando ai dati ufficiali, in totale dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati accertati 8.205.983 casi di Covid. In Russia vivono circa 146 milioni di persone. (ANSA).