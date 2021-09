Covid: in Puglia 338 nuovi casi e tre morti

(ANSA) - BARI, 03 SET - In Puglia sono 338 i nuovi casi di positivi al covid su 14.743 test giornalieri registrati, con una incidenza del 2,29%. Tre sono le persone morte. La provincia più colpita è quella di Lecce con 115 nuovi casi. Poi la Bat con 111; 52 nella provincia di Bari; 20 nel Foggiano , 17 nella Provincia di Taranto; 8 nella provincia di Brindisi e 6 residenti fuori regione e 9 in province da definire. Le persone attualmente positive sono 4.383; mentre sono 228 le persone ricoverate in area non critica e 20 i ricoverati in terapia intensiva. complessivamente sono 6.717 le persone morte dall'inizio della pandemia e 264.399 i casi totali. (ANSA).