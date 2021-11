Covid: in Puglia 277 nuovi casi (1,4% test); zero decessi

(ANSA) - BARI, 13 NOV - Oggi in Puglia si registrano 277 nuovi casi di Coronavirus, l'1,4% dei 19.769 test eseguiti. Non si registrano decessi. I nuovi caso sono così distribuiti: 55 in provincia di Bari, 13 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 15 nel Brindisino, 46 nel Foggiano, 63 nel Leccese, 86 nella provincia di Taranto 86. Delle 3.787 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. (ANSA).