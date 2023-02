++ Covid: in Lombardia stop controlli su arrivi da Cina ++

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "D'intesa con il Ministero della Salute da domani mattina interromperemo anche i controlli agli arrivi dalla Cina, perché anche lì la situazione per fortuna è andata migliorando e non c'è più bisogno di fare quelle verifiche che abbiamo fatto in questi ultimi due mesi". Lo ha affermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso annunciando lo stop ai tamponi per chi arriva dalla Cina. "Da un punto di vista della situazione generale siamo in un tempo di pace - ha concluso Bertolaso durante un evento a Milano - durante il quale però non dobbiamo affatto abbassare la guardia". (ANSA).