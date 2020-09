Covid, in Lombardia 257 positivi su 17.986 tamponi, e 4 morti

Milano, 11 set. (askanews) - E' di 257 persone positive su 17.986 tamponi effettuati e quattro morti, il bilancio riportato sul quotidiano bollettino sul Covid-19 stilato da Regione Lombardia.I guariti/dimessi sono stati 114, mentre è calato di tre il numero dei pazienti in terapia intensiva e di 10 il numero di quelli non in terapia intensiva.I nuovi casi sono stati registrati nelle provincie di Milano (78, di cui 42 in città), Bergamo (15), Brescia (41), Como (6), Cremona (4), Lecco (6), Lodi (3), Mantova (22), Monza (31), Pavia (21) e Varese (23). Nessun caso di positività a Sondrio.