Covid: in Lombardia 2512 nuovi casi, in calo tasso positività

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Sono 2.512 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 24.242 tamponi effettuati con un tasso di positività del 10,3%, in diminuzione rispetto a ieri quando era al 12,1. In terapia intensiva sono ricoverati in 45 (+1) mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.107 (+26). Le vittime sono state 14 per un totale dall'inizio della pandemia di 39.329. Per quanto riguarda i casi per provincia, a Milano sono stati 908 di cui 524 a Milano città, a Bergamo133, Brescia 372, Como 112, Cremona 76, a Lecco 51 a Lodi 17, a Mantova 109, in Monza e Brianza 236, a Pavia 158, Sondrio 16 e a Varese, infine, 221. (ANSA).