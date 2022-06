Covid: in Italia 17.193 nuovi contagi, 79 decessi

Roma, 2 giu. (askanews) - Sono 17.193 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 18.391 contagi). E' quanto riferisce il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 79, venti in più rispetto a ieri.In calo i ricoveri (-289), in lieve aumento le terapie intensive (+3). I tamponi effettuati risultano 181.055 con un tasso di positività al 9,5%. Nell'ultima settimana, secondo i dati della fondazione Gimbe c'è stata una discesa stabile del numero dei contagi (-23,7%). In calo anche terapie intensive (-13,3%), ricoveri ordinari (-17,9%) e decessi (-16,6%).Vis