Covid, in Italia 13.439 casi nelle 24 ore. 93 decessi

Roma, 17 ott. (askanews) - Sono 13.439 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 93 i decessi. Gi attualmento positivi sono 544.088, 536.906 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 6.928 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati 254 pazienti: 23 gli ingressi del giorno. Con 84.220 tamponi molecolari e antigenici eseguiti, il tasso di positività è al 15,95%.