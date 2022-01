Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi

(ANSA) - UDINE, 02 GEN - Oggi in Fvg su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi (positività del 26,69%). Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (4,24%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Oggi si registrano 3 decessi: un uomo di 88 anni di Trieste (deceduto in ospedale), uno di 68 di Trieste (ospedale) e uno di 67 di Rovereto (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 298. I decessi complessivamente sono stati 4.228 di cui 1.018 a Trieste, 2.080 a Udine, 784 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 140.268, i clinicamente guariti 343, mentre le persone in isolamento sono 14.440. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 159.605 persone di cui 38.550 a Trieste, 66.463 a Udine, 33.045 a Pordenone, 19.238 a Gorizia e 2.309 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di due unità a seguito di un test rapido non confermato dal successivo tampone molecolare (Pn) e un test positivo rimosso dopo revisione del caso (Gorizia). Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 1 assistente sociale, 1 infermiere, 2 medici, 1 operatore socio sanitario 1 tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 1 medico, 3 infermieri e 1 operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 1 medico. Infine, relativamente alle residenze per anziani, si registrano 12 contagi tra gli operatori (Pradamano, Tolmezzo, Ronchi dei Legionari, Ampezzo, Martignacco, Aiello e Trieste) e cinque casi tra gli ospiti (Trieste, Latisana, Tolmezzo, Gorizia, San Canzian d'Isonzo). (ANSA).