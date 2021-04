Covid: in Calabria 414 nuovi positivi e nove vittime

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - Sono 414 i nuovi positivi in Calabria con 3.911 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi del 10,58%. Nove le vittime, che portano il totale a sfiorare quota 1000, 996, 896 dei quali da settembre ad oggi. In calo anche i ricoveri, sia in area medica, -8 a 474, sia in terapia intensiva, -1 a 45. In flessione, -187, anche gli isolati a domicilio (14.156) con una forte crescita (+601) dei guariti, il cui totale è 43.034. I casi attivi sono 14.675. Anche oggi il maggior numero di positività è stata riscontrata nel reggino (12), seguito dal cosentino (114). 72 i casi nel catanzarese, 67 nel crotonese e 32 nel vibonese. Ad oggi sono stati sottoposti a test 705.975 soggetti per un totale di 759.229 tamponi con 58.705 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.977 (107 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.531 (11.083 guariti, 448 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.764 (57 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2657 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.834 (5.716 guariti, 118 deceduti). Crotone: casi attivi 933 (44 in reparto; 889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.429 (4.357 guariti, 72 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 453 (16 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.448 (4.371 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.464 (100 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 33 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.479 (17.198 guariti, 281 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 84 (84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).