Covid, impennata contagi: sono 83.555 in 24 ore. 69 decessi

Roma, 28 giu. (askanews) - Si impennano i contagi da Covid-19 nel nostro Paese che oggi sono 83.555 rispetto ai 24.747 registrati ieri. A fronte di 717.400 tamponi processati, il tasso di positività è all'11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di lunedì. 69 i decessi secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Salgono i ricoveri sia in area medica (+162 rispetto a ieri) sia in terapia intensiva (+3 con 40 ingressi del giorno). Gli attualmente positivi sono 773.450, 767.178 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 6.035 sono ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensiove sono ricoverati ad oggi 237 pazienti.