Covid, immunologa Viola: 'Scuola non è fonte di contagio'

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "La scuola non è fonte di contagio. In nessuna Regione d'Italia". A dirlo Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, anticipando i primissimi dati di uno studio, avviato con i colleghi del 'Patto per la scienza', sul territorio nazionale. "Un progetto, ancora in corso, nato proprio per verificare che sia giusta la scelta di tenere aperte le scuole", ha spiegato intervenendo a 'Timeline', su Skytg 24, in un dialogo con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.