L'esperto: “I centenari resistono più di altri al covid, vi svelo il segreto di queste Ferrari del tempo"

In questo periodo funestato dal covid 19 rischiano in particolare i più anziani, “vittime preferenziali dell'infezione, non tanto e non solo per la naturale involuzione metabolica che li rende meno resistenti agli stress, ma soprattutto quando affetti da molteplici patologie e costretti a convivere innaturalmente con tanti loro coetanei esponendosi al rischio della infettivosuscettibilità di gregge”. Per Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità (Cmdl), uno dei massimi conoscitori al mondo dei fenomeni legati all’invecchiamento, “non per tutti è però così”. Ci sono eccezioni che confermano la regola, come accade per i centenari di talune zone d’Italia (circa 15.000), che sorprendentemente si dimostrano resistenti più di altri al virus. La ragione? “Abbiamo a che fare con delle vere Ferrari del tempo, macchine dal metabolismo eccezionale e particolarmente resilienti. I centenari di cui discorriamo sono individui nati negli anni ’20, cresciuti nel periodo precedente gli antibiotici, le tecnologie, gli screening e le diagnosi precoci. Elementi che hanno sviluppato anticorpi preziosi e una singolare resistenza, arrivando a superare il secolo in buone condizioni di salute perché hanno la fortuna di vivere in autonomia e indipendenza dimostrando particolare attenzione all’osservanza delle regole dell’igiene e del distanziamento”.

In pratica hanno superato prove importanti e ne sono usciti rafforzati?

“Esatto. Si sono confrontati a mani nude con un ambiente difficile come quello della loro epoca. I loro metabolismi e i loro sistemi immunitari hanno fatto i conti con importanti malattie infettive, e il loro organismo si è forgiato attraverso il confronto con queste difficoltà, fino a costruirsi dei metabolismi particolarmente attrezzati e virtuosi. Scampando a tutta una serie di prove sono stati forgiati con queste caratteristiche e non le hanno perse con gli anni”.

C’è stata insomma una severa selezione naturale?

“Sì, sono frutto di una selezione naturale. Sono sopravvissuti perché avevano un robusto patrimonio genetico, godevano di particolari fattori ambientali, di una certa alimentazione, della collocazione in una determinata comunità e di altri elementi naturali. Questo combinato disposto di circostanze ha selezionato nel tempo meccanismi che hanno assicurato loro una singolare forza vitale. Essendo particolarmente resistenti a infezioni o malattie giungono quindi a consumare tutto il tempo di vita potenzialmente riservato alla specie umana”.

Come dire che non è l’età anagrafica a fare sempre la differenza nella resistenza ai virus?

“Il fattore età anagrafica contribuisce ma non è determinante. Determinante per la resistenza alle infezioni degli anziani è il loro stato di buona salute complessiva, il soddisfacente equilibrio psiconeuro immuno endocrino (PNEI ). E’ l’età biologica, non quella anagrafica che fa la differenza. E se è vero che l’età biologica è influenzata da fattori genetici, sono soprattutto le influenze comportamentali date dallo stile di vita e dall’alimentazione, dalle condizioni ambientali e relazionali a consentire sino a età avanzata una efficace resistenza alle infezioni e alle malattie”.

Anziani attivi (Foto Ansa)

E’ vero che le donne sono ancor più resistenti degli uomini?

“E’ vero che ci sono rilevanti differenze. Le donne sono particolarmente attrezzate per essere molto più resistenti. Del resto la loro funzione è di trasmettere la vita, supportare e gestire la prole. Comunque sia, sono metabolicamente più tenaci, tant’è che vivono statisticamente di più e riescono ad arrivare ad età estreme. Tuttavia nell’ultima fase sono più malate. Anche stando alla pandemia in atto, risultano meno resistenti man mano che si addentrano nell’ultima fase dell’esistenza. Questo in linea generale”.

Cosa significa che ci sono delle eccezioni?

“La resistenza maggiore delle donne si potrebbe sintetizzare con un 6 a 1, ci sono tuttavia delle eccezioni in zone come la Sardegna. A Villagrande Strisaili, per esempio, dove per molti anni c’è stato il record dell’anzianità, i centenari erano in maggioranza maschi. Ma si tratta di una peculiarità locale”.

Percorrendo le pagine dell’interessantissimo libro di cui lei è autore insieme a Donatella Petretto, psicologa dell'Università di Cagliari, "Longevità nel benessere sfide presenti e future", si è affascinati dalla scoperta dei segreti della lunga vita. Lei del resto è uno dei massimi studiosi del fenomeno. Ma in questo momento gli anziani sono in generale i più esposti al pericolo Covid, rientrano a pieno titolo tra i soggetti più fragili. Cosa bisogna fare per proteggerli? Qual è cioè il segreto per arrivare ai massimi traguardi di età in salute?

“Diciamo che la domanda purtroppo dovrebbe essere cosa bisognava fare. Gli anziani risultano molto più suscettibili alle infezioni perché affrontano un processo involutivo di tutte le funzioni vitali, quindi hanno meno resistenza. Si tratta di un fatto fisiologico connesso all’invecchiamento naturale. Ci possono essere però dei fattori, come le malattie, che indeboliscono maggiormente le loro funzioni vitali. Ognuno dei loro organi, invece di affievolire l’efficienza in modo naturale, quando ci sono malattie concomitanti, diventa più fragile. Si verificano inabilità e si aprono dei varchi, minori resistenze, dove possono inserirsi infezioni e altri malanni. Il segreto della longevità in salute sta allora nell’operare per tempo delle precise strategie. Per questo dico che sarebbe giusto parlare di ciò che andava fatto e non si è fatto”.

E cosa bisognava fare?

“In una Paese come il nostro, dove la traiettoria dell’invecchiamento è chiara da tempo, bisognava muoversi adeguatamente. Abbiamo 14 milioni di over 65 e 9 milioni di essi hanno più di una malattia. Inevitabile che arrivassero a una situazione di forte fragilità e all’esposizione a infezioni anche virali. Bisognava fare di tutto affinché avessero meno malattie possibili, attuare modifiche sul sistema sanitario e lavorare sulla prevenzione. Invece si fa ancora poco e male. Eppure avevamo le migliori condizioni per attuare la prevenzione. Potevamo attingere a tutto ciò che il mondo ci invidia: la dieta mediterranea, l’ambiente sano, le caratteristiche culturali, il clima. In questo eden naturale potevamo attivare politiche di prevenzione rispetto alle più importanti malattie metaboliche, ovvero quelle che non vengono contagiate ma insorgono soprattutto per fatti cronici. Bisognava per questo curare lo stile di vita, sostenere la sobrietà alimentare, attrezzare gli ambienti urbani per consentire agli anziani una vita attiva, mantenendoli entro reticoli relazionali, curando taluni aspetti culturali. Queste politiche avrebbero consentito di spostare avanti di anni il momento critico della massima fragilità per milioni di persone. Purtroppo non è stato fatto in misura significativa”.

E cosa bisogna fare ora per proteggerli dal covid?

"E' necessario vaccinarli in massa e mantenerli sotto controllo per la prevenzione e le malattie, perché sono stati trascurati abbastanza. Occorre riprendere nel più breve tempo possibile lo standard di assistenza che in Italia ha consentito un contributo decisivo all'allungamento della vita".

Lei ha sostenuto in più occasioni che proteggere gli anziani è vitale anche per i vantaggi che ciò assicura alle generazioni successive. Cosa vuol dire?

“La longevità è stata una grande conquista antropologica. Realizzare condizioni per cui una buona percentuale di individui riesce ad avvicinarsi alla fine della potenzialità di vita della specie, consente a generazioni diverse di convivere contemporaneamente: quelle che iniziano la vita con quelle che la finiscono. Significa che il genere umano percorre insieme la strada scambiandosi effetti positivi, salendo e scendendo insieme la montagna dell'esistenza”.

Una ultracentenaria (Foto Ansa) e la copertina del libro citato

Con una impagabile trasmissione di conoscenze e potenzialità?

“Certamente. Ma non solo. Quello dell’anziano è un patrimonio di conoscenze, competenze, abilità e tecnicalità. Ciò viene sempre più trascurato, eppure si tratta di cose che non si imparano certo sul computer o su Google. Purtroppo nella società dello spreco ci siamo abituati a farne a meno, e con ciò ci stiamo impoverendo. Per certa cultura dominante quello che perdi con l’anziano lo guadagni con i processi tecnologici, invece si commette un errore madornale. Tuttavia non è solo ciò che gli anziani possono insegnare a risultare importante. La società perde anche un elemento di equilibrio che solo la vita può dare: quello dell’esperienza fondamentale di chi con i problemi ha realmente fatto i conti ed è riuscito a risolverli o a conviverci”.

Del resto proprio in questo periodo di pandemia certi anziani si sono rivelati preziosi.

“Se il Covid ha rappresentato per gli anziani una situazione di forte rischio, ha anche evidenziato quanto la loro presenza sia importante per tutta la società. Migliaia di medici e infermieri in pensione stanno operando in prima linea, milioni di anziani sono impegnati nel volontariato. Continuano a dare una mano al Paese. Dimostrano di essere capaci di generare ricchezza materiale e immateriale, intellettuale ed economica per se stessi e per la collettività nazionale”.

Ecco, potrebbero esserci anche vantaggi dal punto di vista prettamente economico?

“Concentriamoci un attimo sulla nostra Italia, paese paradigmatico per le sue caratteristiche. Noi siamo, insieme al Giappone, il Paese più vecchio del mondo come popolazione. Ci sono 14 milioni di over 65, e di questi statisticamente almeno 4 o 5 milioni vorrebbero continuare ad essere attivi, ma nel nostro quadro legislativo si è penalizzati dal punto di vista normativo e fiscale. Si propende a dissuadere dal rimanere al lavoro. Parlo ovviamente di chi vorrebbe scegliere di continuare, non certo di chi fa lavori usuranti o desidera andare in pensione. Voglio dire che si tende a trasformare i produttori in consumatori inerti, a collocarli in sottosistemi. E un Paese come l'Italia non se lo può permettere. Molte sono infatti le potenzialità che potrebbero mettere in campo gli anziani rimanendo attivi”.

Anche chi esce dall’attività avrebbe però bisogno di più servizi e interventi adeguati.

“Si tratta di un fatto culturale. Abbiamo la brutta abitudine di girare tutto in termini assistenziali. Milioni di anziani hanno la possibilità di essere ancora attivi. Magari hanno caratteristiche di disabilità, ma possono essere stabilizzati. Magari vedono male, sentono male, ma dietro opportuni interventi possono continuare a darsi da fare. Prima di avere assistenza hanno bisogno di poter vivere appieno la loro vitalità, e se messi in condizioni di godere dei servizi opportuni sprigionano grandi potenzialità”.

Anziani e, a destra, il presidente Cmdl Roberto Pili (Foto Ansa)

Nella peggiore delle ipotesi possono cantare, ballare, recitare, leggere, coltivare l’orto o costruire prodotti artigianali. Sentirsi vivi, attivarsi e fornire con ciò occasioni di lavoro ai più giovani. Ma siamo davvero tanto indietro nella economia d’argento, come la chiama lei?

“La silver economy in altri Paesi è un pilastro fondamentale. Basti pensare alla Danimarca, alla Svezia, al Canada o agli stessi Stati Uniti. Nel nostro Paese invece fatica a decollare, nonostante abbiamo percentuali di anziani più alte di altri”.

Siamo bloccati da scarsa sensibilità, mancanza di conoscenze e visione, interessi contrastanti o cosa?

“Il problema è soprattutto culturale. Tendiamo a interpretare i fenomeni sociali nuovi in termini di assistenza e non li valorizziamo in base a ciò che possono dare”.

Insomma, invece di vedere gli anziani come una risorsa dentro la società nel suo complesso, li si vede come una realtà marginale, quasi un peso morto, cui fornire solo l’assistenza indispensabile?

“Più o meno. In questo periodo si parla di Superbonus al 110% per il miglioramento energetico, di domotica e altro. Se si fosse fatto per tempo un piano strategico per favorire anche le pur piccole modifiche nell’ambiente domestico per consentire agli anziani di rimanere dentro le loro case, si sarebbe determinato un enorme impatto economico. Soprattutto quanto al risparmio sull’assistenza e l’impegno richiesto al sistema sanitario. Un anziano vitale è infatti un cittadino che si ammala di meno”.

E dunque pesa anche meno sulle spese sociali?

“Esatto, Si ammala meno e diminuisce la progressione verso la senescenza estrema, quella che porta alla necessità di essere accuditi o messi in strutture dove ciò sia possibile. Pensiamo ai costi che ci sono in talune occasioni. Un malato di Alzheimer che per motivi neuro cognitivi non è condizioni di autosufficienza – per esempio - ha un costo di 60mila euro all’anno. Ritardare di almeno 4 anni questa situazione significa un risparmio di 240mila euro. Dunque, allontanando l’epilogo della malattia, si risparmierebbe parecchio e si farebbe l’interesse dell’individuo e della sua famiglia, beneficiati da un periodo di autosufficienza più lungo".

Abbiamo perso l'attimo?

"Questa rivoluzione demografica non è arrivata certo all’improvviso capitando tra capo e collo. Se ne parla da molto. Ci saremmo potuti attrezzare per tempo come società. Invece non l’abbiamo fatto e abbiamo perso l’occasione di migliorare la vita di tanti anziani e risparmiare decine di migliaia di miliardi”.