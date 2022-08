++ Covid:Gimbe,tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni ++

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Tornano a salire, dopo 5 settimane di calo, i casi di Covid-19 in Italia che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive (-15,1%) e i ricoveri ordinari (-15,5%). Stabili i decessi (+1,7%). Questo quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti. L'inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "è dovuta in parte al 'rimbalzo' conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale". (ANSA).