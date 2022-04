Covid, Gimbe: lenta discesa contagi e stabili i ricoveri. Giù decessi

Roma, 14 apr. (askanews) - Lenta discesa dei contagi (-6,5%), stabili i ricoveri ordinari (-0,4%) e le terapie intensive (-1,7%) e giù i decessi (-11,4%) negli ultimi 7 giorni in Italia. A fornire il quadro sul Covid nel nostro paese il settimanale report della Fondazione Gimbe che rileva come la campagna vaccinale sia, però, in questo momento "ferma" visto che nell'ultimo mese le prime dosi hanno registrato una somministrazione pari al solo +0,1, mentre per le seconde si è arrivati addirittura ad +0,3, e per le terze a +1,9 punti percentuali.Il monitoraggio di Gimbe rileva, quindi, nella settimana 6-12 aprile, una lieve riduzione dei nuovi casi (438.751 vs 469.479) mentre sono 94 le province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti.Sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto in area medica (-39) e nelle terapie intensive (-8) mentre i decessi tornano sotto quota mille (929). Fisse le percentuali di popolazione vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (84,1%). 6,9 milioni di non vaccinati, di cui 2,65 milioni di guariti protetti solo temporaneamente e 4,25 milioni attualmente vaccinabili. Il tasso di copertura delle terze dosi è, invece, all'83,7%. In un mese e mezzo solo 70.598 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi con una copertura nazionale all'8,9%. Ecco perché con la recente espansione della platea per la quarta dose non basta l'adesione volontaria, ma occorrono strategie di chiamata attiva, nota Gimbe. Sul fronte dei decessi nell'ultima settimana si è passati a 929 (-11,4%), di cui 61 riferiti a periodi precedenti, questo mentre le terapia intensiva rilevano un -8 (-1,7%). I ricoverati con sintomi sono stati -39 (-0,4%), gli isolamenti domiciliari 45.596 (-3,6%) mentre i nuovi casi sono stati 438.751 (-6,5%) con i casi attualmente positivi che hanno visto una diminuzione di -45.643 unità(-3,6%). "Per la seconda settimana consecutiva - ha dichiarato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - si rileva una lieve riduzione dei nuovi casi settimanali (-6,5%), che si attestano a quota 438 mila con una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 62 mila casi: numeri condizionati da situazioni regionali e locali molto eterogenee"."Alla vigilia delle festività pasquali - ha continuato Cartabellotta - se da un lato tutti gli indicatori (nuovi casi, ricoveri, terapie intensive, decessi) certificano una fase di plateau, la circolazione del virus rimane ancora molto elevata: oltre 1,2 milioni di positivi, oltre 60 mila casi al giorno e un tasso di positività dei tamponi antigenici al 15,5%. Per tale ragione rimane indispensabile mantenere comportamenti prudenti, evitando assembramenti e soprattutto utilizzando le mascherine al chiuso".