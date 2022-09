++ Covid:Gimbe,in 7 giorni-18% intensive e ricoveri,-17% casi ++

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per Covid-19. Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un -17,8% e quelli in terapia intensiva segnano il -18,1%, mentre negli stessi sette giorni i nuovi casi calano del 17,3% e i decessi del 22,1%. A indicarlo è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. "Il numero dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si attesta intorno a 124 mila, con una media di 17 mila casi al giorno. Da metà agosto, la curva è in una fase di plateau con lieve andamento discendente negli ultimi giorni". (ANSA).