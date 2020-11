Covid, Gimbe: 3mila morti in 7 giorni, è boom terapie intensive

Roma, 12 nov. (askanews) - Tremila morti in 7 giorni, terapie intensive piene in 11 regioni su 25, superata la soglia dell'1% della popolazione infetta da coronavirus.Sembra un bollettino di guerra quello che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 4-10 novembre. Si nota, in particolare, un incremento nel trend dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (235.634 vs 195.051), sia per il lieve aumento dei casi testati (872.026 vs 817.717), sia per l'incremento del rapporto positivi/casi testati (27% vs 23,9%). Crescono del 41,1% i casi attualmente positivi (590.110 vs 418.142) e, sul fronte degli ospedali, si registra un ulteriore aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (28.633 vs 21.114) e in terapia intensiva (2.971 vs 2.225); incrementano del 70% i decessi (2.918 vs 1.712).Rispetto alla settimana precedente in quasi tutte le Regioni si rileva un lieve rallentamento dell'incremento percentuale dei casi che potrebbe dipendere sia dall'effetto delle misure di contenimento introdotte a fine ottobre, sia dalla saturazione della capacità di testing, visto che i casi attualmente positivi continuano ad aumentare ovunque. Destano particolare preoccupazione i tassi di occupazione ospedalieri: in 16 Regioni è stata superata la soglia di saturazione del 40% dei posti letto in area medica e in 11 Regioni quella del 30% per le terapie intensive.Altro dato critico è il numero degli operatori sanitari contagiati dal momento che "negli ultimi 30 giorni - spiega il presidente - si sono verificati 19.217 contagi, rispetto ai 1.650 dei 30 giorni precedenti. Oltre al rischio di focolai ospedalieri, in RSA e in ambienti protetti, preoccupa l'impatto sul personale sanitario, già in carenza di organico oltre che provato dalla prima ondata".